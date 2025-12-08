La strana fiera natalizia in cui si sceglie il gallo vivo da cucinare

A Vilafranca del Penedès i galli vivi sono esposti, scelti dagli avventori e consegnati tre ore dopo macellati, per poi finire in tavola. La pratica è un po’ splatter, ma forse più onesta dell’acquisto dell'asettica vaschetta. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

