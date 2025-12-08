La storia è fatta in vasca corta a Lublino gli azzurri vincono il medagliere per la prima volta Solo ieri ben 10 podi Curtis Quadarella Cerasuolo | l’Italia è la regina d’Europa

In acqua siamo un popolo di re. Perché tutti quanti, non solo gli italiani, ieri battevano le mani a tempo sull’Inno di Mameli tante vittorie ci siamo portati a casa. Ai campionati europei in vasca corta di Lublino (Polonia) l’ Italia fa il pieno, stravincendo anche il medagliere per la prima volta nella sua storia (9 ori 5 argenti e 6 bronzi). Merito del lavoro dei giorni precedenti e di un ricco bottino portato a casa. C’è l’oro da favola di Sara Curtis, con record europeo nei 50 dorso (25”49) davanti ad Analia Pigree (25”96) e Maaike de Waard (25”97). Poco dopo Sara ci aggiunge il carico d’argento con un 23’’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

