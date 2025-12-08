La Stampa attacca Spalletti | certe invenzioni tattiche sarebbe forse stato meglio evitarle

La Stampa è dura nel commento della sconfitta della Juventus contro il Napoli ieri al Maradona. L’attacco è all’allenatore Luciano Spalletti e alle sue scelte di modulo che hanno messo in difficoltà alcuni giocatori “la Juventus anno ta suo malgrado una serie di cosette. Numero uno: il Na poli è migliore e se sta lassù, di nuovo in vetta solitaria, un motivo c’è. Anzi, più d’u no: è più forte come organi co, come mentalità, come at teggiamento, come tutto. Numero due: certe invenzio ni tattiche sarebbe forse sta to meglio evitarle, onde di conseguenza evitare di rifi lare un’altra mazzata (oppu re semplicemente fornire degli alibi) ai vari Openda e David, che già stanno in ba lia di dubbi e difficoltà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

