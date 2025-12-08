Prato, 8 dicembre 2025 – È stato un fine settimana da incorniciare quello vissuto da un gruppo compatto e festoso di 50 podisti pratesi, guidati con entusiasmo dal dinamico Silvano Milani de Il Campione di Prato e dall’instancabile Antonio Spichetti. Un viaggio che ha unito sport, turismo, cultura del territorio ed enogastronomia: la magia autentica del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Running Festival. Due giorni immersi nel cuore delle colline patrimonio Unesco, dove ogni passo racconta una storia, ogni vigneto custodisce un sapere antico e ogni sguardo regala scenari che sembrano dipinti. Qui, tra filari infiniti e cantine che profumano di tradizione, la corsa diventa un gesto naturale, quasi un dialogo con la terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La spedizione pratese alla Prosecco Run