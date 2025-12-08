La spedizione pratese alla Prosecco Run
Prato, 8 dicembre 2025 – È stato un fine settimana da incorniciare quello vissuto da un gruppo compatto e festoso di 50 podisti pratesi, guidati con entusiasmo dal dinamico Silvano Milani de Il Campione di Prato e dall’instancabile Antonio Spichetti. Un viaggio che ha unito sport, turismo, cultura del territorio ed enogastronomia: la magia autentica del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Running Festival. Due giorni immersi nel cuore delle colline patrimonio Unesco, dove ogni passo racconta una storia, ogni vigneto custodisce un sapere antico e ogni sguardo regala scenari che sembrano dipinti. Qui, tra filari infiniti e cantine che profumano di tradizione, la corsa diventa un gesto naturale, quasi un dialogo con la terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Buongiorno a tuttisono arrivate le Maglie Job collezione Fw25 con prezzi 49-59-69€ per tutti i pensieri di Natale vi aspettiamo in store oppure puoi ordinare su whatsapp 3404132464 spedizione 24/48h con corriere Bartolini. - facebook.com Vai su Facebook
Prosecco, i consorzi al ministro Lollobrigida: «Gli importatori Usa bloccano le ordinazioni, i dazi (fino al 200%) un pericolo per le nostre aziende» - I tre consorzi del prosecco – Prosecco Doc, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg e Asolo Prosecco Docg – bloccano le spedizioni verso il mercato americano. Lo riporta ilgazzettino.it