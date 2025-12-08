La signora Albanese non può rimanere dov' è un solo minuto di più L' editoriale di Capezzone

Scacco alla reginetta ProPal Francesca Albanese. Dopo la lunga campagna informativa del nostro quotidiano, dopo l'ottimo colpo del Giornale della scorsa settimana, dopo una brillante intuizione del blogger Luca Danieli, e soprattutto dopo il solito fantastico e coraggioso lavoro di ricerca della nostra Giulia Sorrentino, Il Tempo è in grado questa mattina di mostrare ai lettori una documentazione che parla da sé. «Non c'è niente da capire», diceva una vecchia e bellissima canzone di Francesco De Gregori: basta vedere le foto e mettere bene afuoco i partecipanti alle conferenze a cui prendeva parte Francesca Albanese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

