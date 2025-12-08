Sembra trascorsa una sosta per le nazionali, dall’amara serata di Cesena. Una decina di giorni, tanto ci è voluto, per rivedere il Modena al Braglia e capire in che modo quel ko sia stato digerito in questo lasso di tempo. Nel giorno dell’Immacolata che, per antonomasia, indica il via ufficiale al periodo più ’familiare’ dell’anno, lo stadio canarino farà sentire la sua passione affinché la squadra di Sottil ritrovi il successo e riprenda quella che è ancora una marcia d’alto livello. Modena e Catanzaro segnano con buona continuità, i calabresi subiscono più dei canarini ma sono in netta crescita rispetto all’inizio del campionato e hanno stabilmente messo radici nei playoff dove hanno vissuto sempre dal loro ritorno in B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La sfida sotto la lente. Ipotesi Defrel, occasione Massolin, dubbio Caso. La squadra di Aquilani dietro soffre, ma segna