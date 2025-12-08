La sfida ‘green’ di UniBg | premi a studenti e personale che usano bici e monopattini per andare in università

Bergamo. Una sfida ‘green’ per pedalare, insieme, verso un’università sempre più sostenibile. Fino al 19 dicembre studenti e lavoratori di UniBg possono partecipare alla challenge “Bike to Uni” registrando i propri spostamenti casa università e ritorno, in bici o in monopattino elettrico, tramite l’app Wecity. In palio una serie di premi tutti pensati per i ciclisti. L’iniziativa si situa all’interno del progetto Most finanziato dal Pnrr e partecipa anche il Politecnico di Milano. Come spiegato nel Regolamento, sono ammessi fino a 4 spostamenti al giorno con una durata massima di 4 ore, esclusi la domenica e i tragitti tra sedi diverse. 🔗 Leggi su Bergamonews.it