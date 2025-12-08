La settima stagione di the expanse già disponibile e ancora migliore dell’originale narrativa
La conclusione della serie televisiva The Expanse dopo sei stagioni ha lasciato molti fan con un senso di incompiutezza, considerando le numerose trame aperte e gli importanti cliffhanger. L’arco narrativo, infatti, si distingue per una trama ricca di sviluppi e per un potenziale ancora molto elevato, che si percepiva essere pronto a evolversi in stagioni future. La cancellazione prematura ha impedito di esplorare ulteriormente le vicende dei personaggi e il futuro dell’universo creato, lasciando aperti dubbi e domande irrisolte. la possibilità di una settima stagione di The Expanse. la fine alla sesta stagione ha permesso di evitare al team di produzione di affrontare il problema del salto temporale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
