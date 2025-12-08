la serie a ha un grosso problema di infortuni

“E ripenso al weekend”, esordisce Francesca Michelin in “Cheyenne”. Quanti infortuni e defezioni nelle squadre di Serie A, più che in passato: un torneo che si sta privando di Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku e André-Frank Zambo Anguissa, Dušan Vlahovi? e Gleison Bremer, Denzel Dumfries e Mimmo Berardi, Giovanni Simeone e Santiago Giménez, Sergi Roberto e Nicolò Rovella, Andrea Belotti e Remo Freuler, Tomas Suslov e Suat Serdar con Zion Suzuki. nessuno pensa mai a quanto impatta l’assenza di prestazioni individuali di tanto nome, magari solo perché c’è chi si erge a eroe del momento. “Mi rialzo e poi ricado”, continua la cantante veneta (e juventina) nel featuring per il genoano Bresh: più che un augurio prenatalizio, fa bene al campionato recuperare tutti i suoi effettivi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

