La sentenza di Parma svela una realtà che molti fingono di ignorare
"La sentenza del Tribunale del lavoro di Parma che stabilisce il risarcimento a due attrici vittime di molestie e di violenza sessuale apre uno squarcio su una realtà che troppi non vogliono vedere e che tante donne non denunciano perché costrette in ricatti di potere, perché non si fidano di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un episodio avvenuto 18 anni fa è al centro della sentenza con cui il Tribunale civile di Parma ha condannato l’Azienda ospedaliera universitaria e l’Asl a risarcire con 215mila euro una donna che, dopo aver donato il sangue, fu colpita da due improvvisi man - facebook.com Vai su Facebook