La sentenza di Parma svela una realtà che molti fingono di ignorare

"La sentenza del Tribunale del lavoro di Parma che stabilisce il risarcimento a due attrici vittime di molestie e di violenza sessuale apre uno squarcio su una realtà che troppi non vogliono vedere e che tante donne non denunciano perché costrette in ricatti di potere, perché non si fidano di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it