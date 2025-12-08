La sconfitta a testa alta di Bumbum | Mi ha battuto voglio la rivincita
"È stato più bravo l’avversario, come avevo detto ci ho messo cuore, ci ho messo l’anima, ho dato tutto quello che avevo". Subito dopo un match durissimo è ancora lucido e sportivo. "Nulla da recriminare, ha avuto più esperienza e più malizia". E poi una concessione al rimpianto: "L’unico rammarico è che volevo portare questa cintura da appendere sull’albero di Natale e purtroppo la promessa non l’ho potuta mantenere". Frame dal Palazzetto dello Sport di Ferrara a pochi istanti da una sconfitta che fa male. Vincenzino “Bumbum“ Rossi non ce l’ha fatta: ha perso l’opportunità di vincere in titolo italiano dei pesi Mosca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
