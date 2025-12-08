"È stato più bravo l’avversario, come avevo detto ci ho messo cuore, ci ho messo l’anima, ho dato tutto quello che avevo". Subito dopo un match durissimo è ancora lucido e sportivo. "Nulla da recriminare, ha avuto più esperienza e più malizia". E poi una concessione al rimpianto: "L’unico rammarico è che volevo portare questa cintura da appendere sull’albero di Natale e purtroppo la promessa non l’ho potuta mantenere". Frame dal Palazzetto dello Sport di Ferrara a pochi istanti da una sconfitta che fa male. Vincenzino “Bumbum“ Rossi non ce l’ha fatta: ha perso l’opportunità di vincere in titolo italiano dei pesi Mosca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La sconfitta a testa alta di “Bumbum“: "Mi ha battuto, voglio la rivincita"