La Scala si specchia in Lady Macbeth una Prima che ha parlato al nostro presente

La regia di Barkhatov e la direzione di Riccardo Chailly restituiscono la forza originaria di Šostakovi?: una denuncia attualissima su violenza, potere e solitudine. Eppen era presente al grande evento pubblico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La Scala si specchia in «Lady Macbeth», una Prima che ha parlato al nostro presente

