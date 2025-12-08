La santa alleanza Trump-Putin contro l’Europa e la complicità dei patrioti nostrani
I pochi commentatori assennati del nostro disgraziatissimo paese si sono giustamente soffermati sulla dichiarazione di guerra di Donald Trump all’Europa, codificata nella nuova Strategia di Sicurezza Nazionale che ovviamente Trump non ha né scritto né letto (Trump è un uomo orale, da reality show, mentre il documento è opera dei veri fascisti dell’Amministrazione, da Stephen Miller a J.D. Vance, con la volenterosa complicità di quel pesce lesso di Marco Rubio, ma forse in questo caso “nazisti” è parola più esatta di “fascisti”). Lasciamo da parte l’imbecillimento diffuso tra i trumpiani d’Italia, i quali invece hanno applaudito la fine della sicurezza europea garantita dagli americani e l’inizio della campagna statunitense di destabilizzazione politica della democrazia liberale europea, con il sostegno ai partiti nazi-fascisti europei, che si andrà ad aggiungere a quella russa già in corso con tanti auguri a quel che resta dello stato di diritto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
