La Russia incrimina dirigenti ucraini per genocidio tra i 41 accusati non c' è Zelensky

Feedpress.me | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia ha incriminato decine di responsabili ed ex responsabili politici e militari ucraini per "genocidio" della popolazione di etnia russa o russofona del Donbass a partire dal 2014. Tra i 41 accusati dalla Procura generale non figura il presidente Volodymyr Zelensky, mentre compaiono il suo predecessore Petro Poroshenko, il ministro della Difesa Denys Shmygal, l’ex capo delle forze armate. 🔗 Leggi su Feedpress.me

la russia incrimina dirigenti ucraini per genocidio tra i 41 accusati non c 232 zelensky

© Feedpress.me - La Russia incrimina dirigenti ucraini per genocidio, tra i 41 accusati non c'è Zelensky

Leggi anche questi approfondimenti

russia incrimina dirigenti ucrainiLa Russia incrimina dirigenti ucraini per genocidio, tra i 41 accusati non c'è Zelensky - La Russia ha incriminato decine di responsabili ed ex responsabili politici e militari ucraini per "genocidio" della popolazione di etnia russa o russofona del ... Da gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Russia Incrimina Dirigenti Ucraini