La Russia accusa l’Ucraina di genocidio
La Procura generale russa ha formalizzato le accuse. L'elenco dei ricercati, non c'è Zelensky L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Leggi anche questi approfondimenti
Trump accusa Zelensky di non aver letto la proposta di pace con Mosca. Il divorzio atlantico tra Usa e Russia e l'avvicinamento tra Washington e Mosca. Con la convinzione che il presidente Usa «vuole balcanizzare l'Ue e trattare solo con i governi amici» - facebook.com Vai su Facebook
Macron a Pechino, Wang Yi a Mosca. La Cina sa bene da che parte stare nei "colloqui di pace". "L'Ucraina - e il sostegno di Pechino alla Russia di Putin - sarà al centro della discussione, ma la missione diplomatica solitaria di Macron fa pensare che i rapporti Vai su X
Ucraina, la Russia incrimina i dirigenti di Kiev per genocidio nel Donbass. Non c'è Zelensky - La Russia ha incriminato decine di responsabili ed ex responsabili politici e militari ucraini per «genocidio» della popolazione di etnia russa o russofona del Donbass a partire ... Segnala ilmessaggero.it