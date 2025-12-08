La Rocca inespugnabile Biancani | Al massimo possiamo fare le visite
Chiedere in gestione Rocca Costanza? Ma per farci cosa? Lì dentro non si può fare niente – dice il sindaco Andrea Biancani –. Non puoi farci mostre, organizzare la presentazione di un libro oppure tenere un concerto, e nemmeno farci anche un cinema all’aperto. Perché mancando le uscite di sicurezza non possono entrare più di venti persone alla volta. Quindi la città attende passivamente? "Io come sindaco non posso fare altro che sollecitare il Demanio e il ministero per vedere di accelerare i lavori. Ma fra l’altro, in uno degli incontri che abbiamo fatto in questo anno che sta per finire, è anche emerso che una sola uscita di sicurezza potrebbe anche non bastare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
