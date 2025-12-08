La risposta piccata di Sarri a Lotito | Non si tratta di non indebolirsi la squadra va rinforzata

Dopo la gara tra Lazio e Bologna (finita 1-1 ndr), Sarri ha risposto in modo piuttosto piccato e diretto a delle affermazioni di Lotito nel pre-gara, prima a Sky e poi a Dazn. Il patron biancoceleste aveva chiaramente affermato che il mercato sarebbe stato fatto di “non indebolirsi”. Sarri ha voluto chiarire che semmai la parola giusta era “rinforzare”. Sarri ha risposto a Lotito senza mezzi termini, la squadra va rinforzata (Messaggero). Ne parla così il Messaggero: “. Nel prepartita Lotito era tornato sul tema mercato: «Non siamo al supermercato dove pago uno e prendo tre – le sue parole a Sky Sport – faremo le cose necessarie per non indebolirci e non mortificare le persone presenti in organico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

