La resistenza gentile degli ultimi castagnoli di Pratomagno | storia di un padre e un figlio

Gamberorosso.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore del Valdarno, Claudio e Michele tengono viva un'arte antica che profuma di legna e tradizione. Ma soprattutto di castagne. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

resistenza gentile ultimi castagnoliLa resistenza gentile degli ultimi castagnoli di Pratomagno: storia di un padre e un figlio - Nel cuore del Valdarno, Claudio e Michele tengono viva un'arte antica che profuma di legna e tradizione. Scrive gamberorosso.it

Cerca Video su questo argomento: Resistenza Gentile Ultimi Castagnoli