La Repubblica ufficialmente in vendita | rivolta contro Elkann

" Repubblica ufficialmente in vendita, ultimo atto di una gestione disastrosa": Matteo Pucciarelli, firma del quotidiano, lo ha scritto in un post su X, allegando il comunicato del Cdr (Comitato , ndr ). I redattori, in una nota, hanno espresso il proprio "sconcerto di fronte alla conferma affidata alle agenzie da parte di un 'portavoce di Gedi' della trattativa in corso per la cessione del gruppo: è la stessa azienda che, da mesi a questa parte e di fronte alle nostre reiterate richieste, ha sempre negato l'esistenza stessa di una trattativa. Ed è lo stesso editore John Elkann che nelle settimane scorse, di fronte alla proposta di un incontro delle rappresentanze sindacali delle testate del gruppo, si è negato". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

