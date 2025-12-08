La radio attira sempre più spot

Il dato è positivo ma è molto più positivo che non sia un dato isolato. L'aumento della pubblicità radiofonica a ottobre 2025 (+12,2 per cento) si inquadra in una tendenza che è abbastanza costante negli ultimi tempi e rende bene quanto il mercato radiofonico sia solido e rilevante. Difatti la maggior parte dei settori merceologici dimostra particolare attenzione alla radio specialmente quelli legati ad automotive, alimentari, finanza e assicurazioni. Nel dettaglio, crescono anche gli indicatori qualitativi, ossia il numero di annunci trasmessi (+24%), il numero di aziende investitrici (+15%) e la quantità di campagne pubblicitarie pianificate (+13 per cento). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

