La rabbia del sindaco di Magliano Danneggiato il Presepe | Saranno denunciati
Magliano, 8 dicembre 2025 – Ieri il paese di Magliano si è svegliato con una brutta sorpresa alla vigilia dell’Immacolata. Nella notte fra sabato e ieri, infatti, ignoti hanno danneggiato il tradizionale presepe allestito sotto il grande olivone, a pochi passi dal Municipio. Un bruttissimo gesto che ha colpito uno dei simboli più sentiti delle festività nel borgo e che ha immediatamente fatto scattare la macchina dei controlli da parte dell’amministrazione comunale. A dare notizia dell’accaduto è stato lo stesso sindaco, Gabriele Fusini, con un messaggio diffuso sui social. “Il presepe era già pronto, particolarmente curato e luminoso quest’anno – ha scritto il primo cittadino di Magliano – ma qualcuno stanotte si è divertito a romperlo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
