La Promessa anticipazioni dal 15 al 21 dicembre 2025
Nelle puntate de La Promessa in onda dal 15 al 21 dicembre 2025 Jana affronta Cruz e Leocadia, poi viene trovata in fin di vita in una pozza di sangue. La Guardia Civile indaga, un bottone inchioda la marchesa, un articolo su Curro agita la tenuta mentre Manuel lotta per salvare Jana e il bambino. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
