La Promessa anticipazioni dal 15 al 21 dicembre 2025

Sbircialanotizia.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle puntate de La Promessa in onda dal 15 al 21 dicembre 2025 Jana affronta Cruz e Leocadia, poi viene trovata in fin di vita in una pozza di sangue. La Guardia Civile indaga, un bottone inchioda la marchesa, un articolo su Curro agita la tenuta mentre Manuel lotta per salvare Jana e il bambino. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

la promessa anticipazioni dal 15 al 21 dicembre 2025

© Sbircialanotizia.it - La Promessa, anticipazioni dal 15 al 21 dicembre 2025

Altre letture consigliate

promessa anticipazioni 15 21La Promessa, anticipazioni 15-21 dicembre: l'addio di Jana, Cruz finisce in prigione - Le anticipazioni de La Promessa dal 15 al 21 dicembre rivelano che la notizia della morte di Jana finirà per squarciare il cuore di suo marito Manuel, dato che non dovrà dire addio solo alla sua amata ... Riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni 15 21