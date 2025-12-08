La Promessa anticipazioni 9 dicembre | Cruz accusa Leocadia di omicidio Adriano torna e salva Maria e Samuel

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: la marchesa reagisce alle accuse di Jana e punta il dito contro Leocadia, mentre Maria e padre Samuel rischiano l'arresto fino all'arrivo inaspettato di Adriano. La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Adriano è tornato ed evita a Maria e Samuel di finire in galera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

