La Primavera Il Sassuolo di Bigica al quarto risultato utile di fila Ma nella gara contro il Monza vincono i rimpianti
monza 1 sassuolo 1 MONZA: Strajnar; Villa, Colonnese, Albè (38’ s.t. Fardin); Bagnaschi, Ballabio, Diene, Mout (38’ s.t. Castelli), De Bonis (14’ s.t. Scaramelli); Gaye (24’ s.t. Fogliaro), Reita (24’ s.t. Zanni). All. Brevi (Montagna, Romanini, Bonaiuto, Treffiletti, Rossini, Porta) SASSUOLO: Nyarko; Benvenuti, Macchioni, Vezzosi, Barani; Seminari, Weiss, Frangella (36’ s.t. Cardascio); Gjyla (28’ s.t. Barry); Negri (45’ s.t. Daldum), Kulla (36’ s.t. Chircallo). All. Bigica (Guri, Costabile, Amendola, Campani, Sibilano, Mussini, Tampieri) Reti: 18’ p.t. Ballabio, 29’ p.t. Bagnaschi (aut.) Arbitro: Cappai di Cagliari (Colazzo, Testai) Note: ammoniti Kulla, Weiss, Fardin Centra il quarto risultato utile consecutivo, la Primavera del Sassuolo, ma non ‘strappa’ nella trasferta in Lombardia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
