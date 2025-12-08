La Prima della Scala Šostakovi? infiamma Undici minuti di applausi all’opera scandalosa
Nicola Palma Se la scelta di aprire la stagione con un’opera poco nota al grande pubblico era stata battezzata alla vigilia come una scommessa o un azzardo, allora si deve replicare a sipario chiuso che la sfida è stata vinta dalla Scala. Undici minuti di applausi, uno in più di quelli tributati tre giorni prima dagli under 30 della Primina, salutano l’esordio al 7 dicembre della Lady Macbeth nel distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovi?. Un debutto da record nei numeri al botteghino: lo spettacolo di ieri sera ha fatto registrare un incasso di quasi 2,7 milioni di euro, battendo ad appena dodici mesi di distanza il precedente primato della Forza del destino; vedremo oggi i numeri della diretta su Raiuno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
