La Pietro Pezzi batte Ferrara 3-1 e mette tre punti in cascina che la avvicinano ai piani alti
Quinta vittoria in campionato per la Pietro Pezzi, che torna al successo dopo lo stop di Riccione superando la 4 Torri Ferrara. Il sestetto di partenza è quello delle ultime settimane, ovvero Di Felice al palleggio, Dovganyuk opposto, Fabbri e Boscherini in posto 4, Foschini e Visani al centro.
Ed é vittoria per la nostra U19! Il weekend si conclude meravigliosamente con un netto 3-0 dei nostri ragazzi più giovani contro la Pietro Pezzi gialla. Ci siamo portati a casa degli ottimi risultati, tripletta perfetta, continuate così!
