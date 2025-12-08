La Pietro Pezzi batte Ferrara 3-1 e mette tre punti in cascina che la avvicinano ai piani alti

Ravennatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quinta vittoria in campionato per la Pietro Pezzi, che torna al successo dopo lo stop di Riccione superando la 4 Torri Ferrara. Il sestetto di partenza è quello delle ultime settimane, ovvero Di Felice al palleggio, Dovganyuk opposto, Fabbri e Boscherini in posto 4, Foschini e Visani al centro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

pietro pezzi batte ferraraVolley: la Pietro Pezzi batte Ferrara 3-1 e mette 3 punti in cascina che la avvicinano ai piani alti - Quinta vittoria in campionato per la Pietro Pezzi, che torna al successo dopo lo stop di Riccione superando la 4 Torri Ferrara. ravennawebtv.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pietro Pezzi Batte Ferrara