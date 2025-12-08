La piazza si riempie per l' accensione dell' albero | Una risposta a quei rosiconi che mettono in discussione il Natale

Lunedì 8 dicembre, piazza Saffi e il centro storico di Forlì si sono animati per l’accensione dell’albero natalizio, con l’inaugurazione di “Forlì che Brilla”. Un evento che ha riunito musica, tradizione e spettacolo, coinvolgendo l’intera comunità e celebrando lo spirito delle festività.

Lunedì 8 dicembre piazza Saffi e tutto il centro storico si sono nuovamente trasformati nel cuore pulsante delle festività natalizie, con l’inaugurazione ufficiale di “Forlì che Brilla”, un appuntamento che ha unito tradizione, musica e spettacolo, pensato per coinvolgere tutta la comunità in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

