la perla di mattei abbatte il siena e il montevarchi finalmente fa festa

AQUILA MONTEVARCHI 1 SIENA 0 AQUILA MONTEVARCHI (3-5-2): Giusti; Cecconi, Francalanci, Coly; Rosini, Nannini (72’ Lovari), Galeota, Mattei, Bassano (72’ Menchetti); Tommasini (79’ Kondaj), Bocci (79’ Mencagli). All. Marmorini. SIENA (3-4-2-1): Paolucci; Conti, Somma, Zanoni; Barbera (61’ Ciofi), Masini (79’ Vlahovic), Rossi, Vari; Nardi (56’ Mastalli), Lipari (56’ Menghi); Noccioli. All. Bellazzini. Arbitro: Patti di Palermo. Rete: 60’ Mattei. Note: spettatori 600 circa. Angoli: 5-3. Ammoniti: Mattei, Zanoni, Francalanci e Vari. MONTEVARCHI – Nel giorno in cui la città piangeva Leo Casucci, icona del giornalismo sportivo valdarnese e cantore appassionato dell’Aquila, scomparso alla vigilia della gara con il Siena, il Montevarchi ha piegato di misura la Robur spezzando un digiuno che al Brilli Peri, di domenica, durava in campionato addirittura dal 5 gennaio di quest’anno e dal 2-1 sulla Flaminia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

