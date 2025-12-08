La nuova Ice Arena di Milano apre al pubblico | il test con il Campionato mondiale di hockey under 20

Milanotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Test event esclusivo nella nuova Rho ice hockey arena di Milano. Da oggi, 8 dicembre, al 14, la nuovissima area presentata nei giorni scorsi accoglierà il Campionato mondiale under 20 di prima divisione gruppo B. Si tratta del primo evento sportivo che anticipa le gare delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

