La moglie di Dodò | Il momento è disastroso ma no all’odio Firenze è casa per la mia famiglia

Firenze, 8 dicembre 2025 – "No all'odio, grazie a chi ci è stato vicino". Dopo le pesanti offese e le minacce di morte ricevute sabato scorso sui suoi profili social, Amanda Ferreira, moglie del terzino della Fiorentina Dodò, in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ha scritto un accorato messaggio: "Vorrei ringraziare pubblicamente tutti coloro che ci hanno inviato messaggi di affetto, preghiere e sostegno". La storia della moglie di Dodò su Instagram. "Siamo pienamente consapevoli – prosegue Amanda Ferreira – che il momento che stiamo attraversando è disastroso e caotico, e siamo abituati a ricevere critiche aspre, e va bene così, perché fa parte della vita.