La moglie di Dodò e le minacce dei tifosi | Il momento è disastroso ma no all’odio Firenze è casa per la mia famiglia

Amanda Ferreira, moglie di Dodò della Fiorentina, ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dopo le minacce e le offese sui social. In un messaggio su Instagram, ha sottolineato il momento difficile ma ha ribadito che Firenze resta la sua casa, invitando a respingere l’odio e a mantenere la solidarietà.

Firenze, 8 dicembre 2025 – “No all’odio, grazie a chi ci è stato vicino”. Dopo le pesanti offese e le minacce di morte ricevute sabato scorso sui suoi profili social, Amanda Ferreira, moglie del terzino della Fiorentina Dodò, in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ha scritto un accorato messaggio: “Vorrei ringraziare pubblicamente tutti coloro che ci hanno inviato messaggi di affetto, preghiere e sostegno". GERMOGLI PH: 2 NOVEMBRE 2025 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS LECCE NELLA FOTO DODO' Chiude la storica ferramenta aperta nel 1963. Roberto e Tiziana: “Hanno tutti fretta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La moglie di Dodò e le minacce dei tifosi: “Il momento è disastroso ma no all’odio, Firenze è casa per la mia famiglia”

Scopri altri approfondimenti

La moglie di #Dodò torna a parlare dopo le minacce ricevute Vai su Facebook

La moglie di #Dodò torna a parlare dopo le minacce ricevute Vai su X

Minacce dei tifosi, la moglie di Dodo: "Firenze casa nostra, grazie a chi ci ha difeso" - Torna a parlare Amanda Ferreira, moglie del giocatore della Fiorentina Dodo, dopo le minacce di morte e di brutte malattie per lei e per i suoi figli,. Segnala tuttomercatoweb.com