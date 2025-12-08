La Mens Sana parte male poi reagisce Lucca va ko Siena diventa la capolista

LUCCA 76 MENS SANA 80 LUCCA: Valentini 9, Drocker 29, Donati ne, Genovali ne, Dubois 5, Barsanti, Simonetti 2, Del Debbio 13, Pierini ne, Pichi 12, Trentin 6, Cirrone ne. Allenatore Olivieri. MENS SANA: Pannini 8, Perin 22, Calviani, Cerchiaro 14, Yarbanga 12, Pucci 4, Cesaretti ne, Lodoli ne, Moretti ne, Nepi 2, Prosek 11, Jokic 7. Allenatore Vecchi. Arbitri: Cirinei, Deliallisi. Parziali: 22-13, 46-34, 62-56. LUCCA – Di fronte a 300 tifosi nel settore ospiti del PalaTagliate, la Mens Sana compie l'impresa di battere Lucca al termine di una partita sofferta, che la squadra di coach Vecchi ha avuto la forza di ribaltare nell'ultimo periodo di gioco.

