La Megabox batte Cuneo e si assicura la Coppa
Megabox 3 Honda 1 MEGABOX VALLEFOGLIA: Bici 19, Feduzzi (L), Carletti, Giovannini 8, De Bortoli (L), Candi 9, Thokbuom 3, Butigan 6, Mitkova ne, Ungureanu 14, Stoyanova ne, Omoruyi 10, Lazaro 2. All. Pistola. HONDA CUNEO: Koulisiani 10, Keene 12, Atamah ne, Rivero, Marring ne, Pritchard 12, Magnani, Allaoui, Bardato (L), Cecconello 3, Puceli 15, Signorile 2, Diop 15, Ferreri ne. All. Salvagni. Arbitri: Vagni e Saltalippi. Parziali: 26-24 (28’), 27-25 (32’), 23-25 (28’), 25-18 (24’) Note – Spettatori 768. La Megabox cavalca l’Honda e conquista da settima in classifica il pass per i quarti di Coppa Italia, dove incontrerà Scandicci in una sfida secca fuori casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
