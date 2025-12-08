La Massese gioca bene ma non basta Il Cenaia ne fa due e piega i bianconeri

CENAIA 1969 2 MASSESE 0 CENAIA: Castaldi, Lischi, Fischer, Bianchi, Signorini, Puleo, Santagata, Provinzano, Maestu(32'st Arcidiacon), D'Agosto(24'Boumarouan), Remedi. All.Sena MASSESE: Gatti, Lasagna(39'pt Biagi), Zavatto, Bertipagani, Grasselli(1'st Centonze), Lucaccini, Grasso(12'st Mapelli), Caponi, Buffa, Lucchesi(12'st Babacar), Marchini. All. Marselli Arbitro: signor Lachi di Siena. Marcatori: al 37'pt Remedi, 7'st Fischer CENAIA – Crolla la Massese con il Cenaia, che coglie così la prima vittoria in campionato. I bianconeri sul campo ha dato l'impressione di risentire in modo negativo delle vicende societarie.

