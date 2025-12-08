La mappa di GTA 6 potrebbe essere troppo grande | ecco perché i giocatori sono preoccupati

Mentre Grand Theft Auto 6 continua a subire rinvii per affinare ulteriormente l’esperienza di gioco, una nuova ondata di speculazioni sta investendo la community: quanto sarà effettivamente grande il mondo di gioco. Nonostante l’impossibilità di determinare con certezza l’ampiezza dell’universo virtuale prima del lancio, alcuni fan particolarmente dediti hanno iniziato a ricostruire mappe dettagliate basandosi sui materiali ufficiali rilasciati da Rockstar Games. La comunità di appassionati che si dedica alla mappatura dei giochi Grand Theft Auto ha dimostrato in passato una precisione sorprendente, come accaduto con GTA 5. 🔗 Leggi su Screenworld.it

