La mappa di GTA 6 potrebbe essere troppo grande | ecco perché i giocatori sono preoccupati
Mentre Grand Theft Auto 6 continua a subire rinvii per affinare ulteriormente l’esperienza di gioco, una nuova ondata di speculazioni sta investendo la community: quanto sarà effettivamente grande il mondo di gioco. Nonostante l’impossibilità di determinare con certezza l’ampiezza dell’universo virtuale prima del lancio, alcuni fan particolarmente dediti hanno iniziato a ricostruire mappe dettagliate basandosi sui materiali ufficiali rilasciati da Rockstar Games. La comunità di appassionati che si dedica alla mappatura dei giochi Grand Theft Auto ha dimostrato in passato una precisione sorprendente, come accaduto con GTA 5. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Argomenti simili trattati di recente
Pokémon Pokopia potrebbe essere ambientato nella regione di Kanto? In seguito al teraleak e ad un'attenta osservazione della mappa di Pokopia, diversi utenti si sono resi conto di alcune similitudini fin troppo evidenti tra le due mappe di gioco! Saremo d - facebook.com Vai su Facebook
GTA 6 o The Elders Scrolls 6, quale uscirà prima? Todd Howard di Bethesda dice la sua - In occasione della presentazione della seconda stagione della serie TV Fallout di Amazon Prime, Howard ha infatti lasciato intendere scherzosamente che il titolo firmato Rockstar arriverà prima di The ... Scrive hdblog.it