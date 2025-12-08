La maledizione del Louvre non solo furti e sale allagate ora anche i lavoratori incrociano le braccia | dal 15 12 sciopero ad oltranza
Sciopero prorogabile a partire dal 15 dicembre per il personale del Louvre, una decisione annunciata dai tre principali sindacati, Cfdt, Cgt e Sud. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
La maledizione del Louvre, allagata la sala delle Antichità egizie. Sindacati furiosi: scatta lo sciopero “a oltranza” del personale - Annunciata una protesta “prorogabile” dal 15 dicembre, le sigle: “Disprezzo per l’emergenza nell’edificio s ... Secondo quotidiano.net