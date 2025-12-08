La magia del Natale illumina Londra
A Londra il Natale è una cosa seria. Per capirlo basta fare due passi tra le strade del centro trasformate in un immenso caleidoscopio all'aperto. Si comincia da Carnaby Street che ogni anno con le sue installazioni originali si conferma uno dei punti più affollati del West End. Poco più in là gli angeli sospesi del Regent Street e le maxi installazioni di Covent Garden sono la cornice perfetta per inquadrare lo spirito del Natale londinese. Tappe imperdibili poi sono i tanti mercatini artigianali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
