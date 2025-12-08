La Maceratese vince e respira Lampi biancorossi sull’UniPomezia

8 dic 2025

MACERATESE 2 UNIPOMEZIA 1 MACERATESE (4-3-3): Gagliardi; Perini (1’ st Arbusti), Lucero, Morganti, Marchegiani (34’ st Papa); Ciattaglia, De Angelis, Ruani (15’ st Sabattini); Marras, Gagliardi (34’ st Mastrippolito), Osorio. A disp.: Cusin, Sciarra, Lorenzi, Nasic, Cirulli. All. Possanzini. UNIPOMEZIA: (4-1-3-2): Gariti; Pettorossi, Gemini, Bordi, Suffer; Binaco; Ippoliti (26’ st Marianelli), Amadio (26’ st Della Pietra), Morelli (34’ st Okoje); Lancioni; Forner (34’ st Manu Denis). A disp.: Pierandrei, Buchel, Fonzi,, VAlle. All. Casciotti. Arbitro: Frazza di Schio. Reti: 10’ Gagliardi, 26’ Amadio, 32’ st Osorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

