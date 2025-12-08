La Leccia cassonetti stracolmi di rifiuti I cittadini | Servirebbero le telecamere

“Purtroppo si tratta di una situazione che si ripete continuamente”. L'allarme viene lanciato dai residenti del quartiere della Leccia, che ancora una volta denunciano una situazione precaria dal punto di vista ambientale nel piazzale tra la stessa via della Leccia e via di Collinaia. In. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Rifiuti e cassonetti, estate da incubo: "A Compiobbi cumuli in strada" - discariche, dove depositare i rifiuti prodotti in casa, anziché occuparsi di fare la raccolta differenziata, è una brutta abitudine, che in estate tende ad ... Lo riporta lanazione.it

Rifiuti abbandonati ai cassonetti. L’appello del Comune ai cittadini - Una situazione diventata ormai insostenibile quella della raccolta dei rifiuti dai cassonetti in paese. Scrive lanazione.it

Rifiuti a Roma, la raccolta differenziata è attiva nei quartieri ma i cassonetti sono sempre troppo pieni - Ma è proprio vero che, come sostiene Time out, rivista britannica specializzata in viaggi e turismo, Roma è la città più sporca del mondo? Come scrive roma.corriere.it