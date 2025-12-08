La Igor batte Firenze e chiude al quarto posto | in Coppa Italia incontra Milano

Vittoria da tre per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che chiude con 10 successi il girone d’andata e si piazza al quarto posto: nei quarti di finale di Coppa Italia le azzurre si misureranno quindi con il Vero Volley, con Novara che avrà a proprio vantaggio il fattore campo. Igor in campo con. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Volley, quarto posto il classifica per la #Igor #Novara che batte la Bisonte Firenze - facebook.com Vai su Facebook

La Igor Volley supera Firenze, Bernardi: «Sono contento, ma c’è da migliorare» - Al giro di boa, la Igor Volley si è piazzata al quarto posto in classifica, pur facendo parte della terna di squadre alle spalle di Savino Del Bene e Conegliano: «Dobbiamo prendere quello che c’è e ... Lo riporta lavocedinovara.com