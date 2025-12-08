La grande invasione di Natale e l' idea per un nuovo parcheggio | ponte dell' Immacolata da record

Durante il ponte dell'Immacolata, Arezzo ha registrato un'affluenza record grazie alla grande invasione natalizia e all'evento della Città del Natale, attirando migliaia di visitatori da tutta Italia. La città si è animata con iniziative festive, lasciando spazio anche a proposte innovative come l'idea di un nuovo parcheggio per migliorare l'accessibilità.

Ponte dell'Immacolata da tutto esaurito per la Città del Natale. Quelli appena conclusi sono stati giorni di grande affluenza per Arezzo che ha accolto decine di migliaia di visitatori provenienti da ogni angolo della Penisola. “Ci aspettavamo una grande affluenza - ha detto l'assessore e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Argomenti simili trattati di recente

Dagli studi di "Colle dell'Asino" in Tagliacozzo, grande puntata di "Invasione rock". Frediano con la straordinaria collaborazione di Andrea De Vitis presentano una bellissima retrospettiva sulla musica dei Black Sabbath e sul personaggio Ozzy Osbourne...Ana - facebook.com Vai su Facebook

Invasione dei Babbi Natale. Grande festa in centro - In programma ’Christmas Cracker’ con una decina di musicisti e ballerini. Segnala ilrestodelcarlino.it