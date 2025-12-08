La grande corsa del private equity | i fondi Usa invadono l’Europa
Dalla tecnologia alle infrastrutture, dalla finanza alla difesa sono anni di grande spesa in Europa e al fianco delle autorità pubbliche planano i fondi di private equity, che iniettano risorse a pioggia in diversi settori in crescita e nel 2025 hanno trainato un aumento degli investimenti nel Vecchio Continente. Private equity, 311 miliardi di dollari in Europa. Da gennaio a settembre il Financial Times ha stimato che il private equity in Europa abbia raccolto 311 miliardi di dollari per investimenti strategici, oltre un terzo del totale mobilitato su scala mondiale. Si tratta di un record globale per l’Europa, che è frutto di un combinato disposto di fattori. 🔗 Leggi su It.insideover.com
