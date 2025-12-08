La goleada United Carpi come un tifone La Virtus Correggio spazzata via
virtus correggio 1 united carpi 6 V. CORREGGIO: Morgotti, Barbieri (71’ Davoli D.) Bottoni (78’ Riccò), Davoli M. (46’ Benevelli), Bizzarri (68’ Pedrazzoli), Casarini, Mustica, Acquafresca (46’ Corradi), Davitti, Zito, Lugli. A disp. Attolini, Carretti, Santini, Davoli F.. All. Carretti UNITED CARPI: Chiossi, Cavallini (78’ Vezzani), Kundome, Posponi, Paramatti, Cinelli, Giovannini, Pellacani (69’ Mebelli), Kolaveri (75’ Baraldi), Nadiri (58’ Amura), Crispino (56’ Nappa). A disp. Bordini, Gianasi, Ficarelli, De Marino. All. Gilioli Arbitro: Giardino di Modena Reti: 2’ Kundome, 30’ Giovannini, 45’ Crispino, 56’ Nadiri, 67’ Nappa, 91’ Zito, 93’ (rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
