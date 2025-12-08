La giovane campionessa che sorprende Portici | il successo di Sofia Moscatiello
Ha conquistato il primo posto sul podio alla NKC 2025 di Portici Sofia Moscatiello, sedicenne di Carife, distinguendosi per determinazione e forza di volontà.La giovane atleta, promessa della kickboxing, ha ottenuto il risultato grazie alla costanza negli allenamenti e al supporto tecnico del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
