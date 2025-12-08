Stavolta la gara contro il Castelfidardo ha un sapore diverso per Aldo Clementi. Quasi un anno fa, la sconfitta contro i fidardensi sancì la fine della sua avventura vigorina, oggi le cose sono cambiate. Oggi il tecnico di Senigallia ha ben altre prospettive e la sua reazione a fine gara, così carica di ottimismo ed entusiasmo, è la dimostrazione più sincera. "Essere l’ allenatore della Vigor è un onore, ma è anche un peso enorme per me perché la Vigor è la squadra che ho sempre tifato e chi mi conosce lo sa benissimo - spiega il mister rossoblu -. Ho vissuto questa gara con una tensione maggiore rispetto al solito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La gioia di mister Clementi: un successo atteso: "Ho vissuto questa gara con maggiore tensione"