La frecciata di Piastri | Norris ora n1 in McLaren? Non credo | resta Lando mica Superman

L'australiano dopo la vittoria del Mondiale dell'inglese ai suoi danni: "Cosa mi aspetto dalla prossima stagione?Correttezza. Voglio che tra me e lui ci sia parità in tutto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La frecciata di Piastri: "Norris ora n.1 in McLaren? Non credo: resta Lando, mica Superman"

