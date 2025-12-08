La presenza di Sarp nella vita di Bahar e dei ragazzi diventerà sempre più pesante da sopportare per Arif, che nelle prossime puntate La forza di una donna chiederà a sua sorella un consiglio per potersi liberare del “ rivale “. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi. Kadin – La forza di una donna: Sarp si trasferisce vicino a Bahar. Se i rapporti tra Sarp e Arif erano già piuttosto tesi, la situazione rischierà di esplodere quando l’ex marito di Bahar si trasferirà nella stessa palazzina in cui vive la donna con i figli. Yusuf infatti, affitterà all’uomo l’appartamento che si trova al piano superiore rispetto a quello occupato dalla protagonista. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

La forza di una donna, anticipazioni turche: Sarp viene arrestato