La fortuna sorride all’Agrigentino SuperEnalotto da oltre 22mila euro

Agrigentonotizie.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fortuna torna a far visita allAgrigentino. Nel concorso di venerdì 5 dicembre del SuperEnalotto, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 22.256,42 euro a Sciacca, nel tabacchi Cottone di via De Gasperi 79.Un altro “5” di pari importo è stato registrato a Palermo, nel tabacchi di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

