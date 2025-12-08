La fortuna sorride all’Agrigentino SuperEnalotto da oltre 22mila euro
La fortuna torna a far visita all’Agrigentino. Nel concorso di venerdì 5 dicembre del SuperEnalotto, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 22.256,42 euro a Sciacca, nel tabacchi Cottone di via De Gasperi 79.Un altro “5” di pari importo è stato registrato a Palermo, nel tabacchi di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
