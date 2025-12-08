La flotta giovane di Ita Airways | Saremo i più green in Ue

OBIETTIVO DICHIARATO: "Diventare il vettore con la flotta più giovane e più sostenibile d’Europa". Vantaggi concreti: "Ridurre il consumo di carburante tra il 20 e il 25% e abbattere sensibilmente le emissioni di CO2, contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico e alla tutela dell’ambiente". Joerg Eberhart, dal gennaio scorso amministratore delegato di Ita Airways, riassume così la strategia che vede la compagnia aerea impegnata nel rinnovo della flotta, puntando su tecnologie avanzate e soluzioni sostenibili. Dalla flotta di 52 aeromobili con cui, il 15 ottobre 2021, ha iniziato a operare, Ita Airways è passata a cento velivoli, il 69 per cento dei quali di nuova generazione e con un’età media di 6,8 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

