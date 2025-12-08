La Fifa ha decretato Egitto-Iran la partita per sostenere i diritti Lgbtq+ ma le due nazioni condannano gli omosessuali

La Fifa ha deciso di designare Egitto-Iran, partita dei Mondiali 2026, come “Pride Match” dedicato alla comunità Lgbtq+. Una scelta che sta già facendo discutere, visto che entrambe le nazioni coinvolte condannano gli omosessuali. Il mondiale si giocherà in Nord America dall’11 giugno al 19 luglio. Il match in questione è programmato per il 26 giugno al Lumen Field di Seattle. Lo scrive Rmc Sport Sorteggio beffardo per la Fifa. Il match celebrativo degli omosessuali deciso in anticipo. L’iniziativa era stata definita molto prima del sorteggio dei gironi, avvenuto il 5 dicembre a Washington. Solo dopo l’annuncio del calendario si è scoperto che il Pride Match avrebbe messo di fronte Egitto e Iran, due Paesi dove l’omosessualità è illegale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

